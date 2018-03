Der Frühling kommt bei uns immer früher

Vegetation und Tierwelt verändern sich durch den Klimawandel. Vor allem auf der Nordhalbkugel. Das stresst Ökosysteme.

Für die Meteorologen begann der Frühling am 1. März, damit sie sich leichter bei ihren Statistiken tun. Für die Astronomen beginnt der Frühling erst am 20. März, weil sie das nach dem Sonnenstand berechnen. Und die Natur? Die hält sich natürlich an keines der beiden Daten. Für sie beginnt der Frühling seit mehreren Jahrzehnten immer früher. Vor allem hier bei uns auf der nördlichen Halbkugel. Und damit auch in der Polarregion.