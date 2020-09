"Der Gold-Standard bleibt der PCR-Test": Neue Coronatests sollen Ergebnisse nach 15 Minuten liefern

Ein Coronaverdacht tut sich auf. Also lässt sich der Betroffene testen, meist per PCR (Polymerasekettenreaktion), dem üblichen Verfahren. Der Labornachweis dauert vier bis fünf Stunden. Berücksichtigt man den kompletten Prozess samt Transport etc., liegen Ergebnisse meist in 24 bis 48 Stunden vor.

Der Schweizer Pharmariese Roche will dieses Prozedere nun auf grob 15 Minuten verkürzen. Noch im September soll ein Coronaschnelltest in manchen europäischen Ländern auf den Markt kommen, darunter Österreich. Zum Start sollen monatlich 40 Millionen Tests ...