Der König der Archäologen und sein Goldschatz

Die Antike ist bis heute bedeutsam. Der Archäologe Heinrich Schliemann nahm den Dichter Homer beim Wort und gab der Welt neue Erkenntnisse.

Sie sehen aus, als hätten sie sich verirrt in Ort und Zeit: Im Pariser Kaufhaus "Printemps" stehen in einem Kiosk Flaschen und Behälter in Form von Amphoren, Schalen ohne jeden Zierrat und Gefäße, die an Öllämpchen erinnern. Solche Keramiken sind ein paar Häuser weiter in den großen archäologischen Sammlungen des Louvre und des Petit Palais zu bewundern. Der junge Unternehmer lacht. "Sie sind schön, nicht wahr", sagt er, "nützlich und zeitlos. Sie passen in jedes Wohnzimmer und in jede Küche. ...