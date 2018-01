Der Körper läuft im Notfallprogramm

Anspannung, Stress und Angst sind psychische Auslöser für körperliche Beschwerden. Manchen wird schlecht, andere haben den sprichwörtlichen "Knödel im Magen". Die Reaktionen kann man mit ein paar Kniffen in den Griff bekommen.

Manchmal genügt allein der Gedanke an eine Prüfung und schon beginnt der Magen zu schmerzen. Vor einer Prüfung hält einen der grummelnde Bauch am stillen Örtchen fest. Oder das Frühstück will ausgerechnet vor der wichtigen Präsentation im Job wieder ins Freie. Kurzum: Der Körper reagiert mitunter sehr körperlich auf stressige Situationen. Und handelt entsprechend. Und entledigt sich aller Dinge, die er jetzt gerade nicht brauchen kann. Und stellt Körperfunktionen - weitgehend - ein, die jetzt nur stören würden. Wie zum Beispiel die Verdauung.