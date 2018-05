Der neue Dreißigjährige Krieg

Vor 400 Jahren begann mit dem Prager Fenstersturz eine Zeit des Mordens und Brandschatzens. Manche Experten sehen im Syrien-Krieg Parallelen - und hoffen auf einen "Westfälischen Frieden" für Nahost.

"Da ist nichts als Morden, Brennen, Plündern, Peinigen, Prügeln gewesen." So beschreibt der Magdeburger Ratsherr Otto von Guericke das Massaker, das Söldner der Katholischen Liga am 20. Mai 1631 in der protestantischen Stadt anrichten. Dort seien "mit gräulichem ängstlichen Mord- und Zetergeschrei viel tausend unschuldige Menschen, Weiber und Kinder kläglich ermordet und auf vielerhand Weise erbärmlich hingerichtet worden, also daß es mit Worten nicht genugsam kann beschrieben und mit Tränen beweint werden".