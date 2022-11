Der Pazifik macht Platz für den nächsten Superkontinent

In ferner Zukunft könnte ein neuer Superkontinent entstehen. Dafür muss der Pazifische Ozean weichen. Der Prozess ist bereits am Laufen.

1912 bemerkte der deutsche Geowissenschafter Alfred Wegener, dass die heutigen Kontinente einst eine riesige Landmasse waren, die später auseinanderbrach. Diesen Superkontinent nannte er Pangaea: Ein Wort, das sich aus dem Griechischen ableitet und so viel wie "alle Länder" bedeutet. Pangaea brach vor rund 200 Millionen Jahren in zwei neue Kontinente auseinander: Laurasia und Gondwanaland. Aus Laurasia entstanden das heutige Nordamerika, Europa und Asien. Gondwanaland spaltete sich in Südamerika, Afrika, die Antarktis, Indien, Australien und Zealandia, das heute weitestgehend unter Wasser ...