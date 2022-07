Der Reiz des Restaurierens: "Farben sind das Tollste!"

Restaurieren. Die Farben alter Bilder wirken anders als jene vieler zeitgenössischer Werke. Was machten alte Meister anders als jene Künstler, die mit industriell erzeugten Farben malen?

Pia Geusau gibt Gemälden und Skulpturen jene Farben zurück, die Künstler ihnen zugedacht haben. Sie hat in Schloss Schönbrunn ebenso restauriert wie im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang, in der Basilika Mondsee und der Linzer Karmelitenkirche.

Was machen unsere Augen, wenn sie Farben sehen? Pia Geusau: Wir Menschen sind in unserem Farbsehen auf ein gewisses Farbspektrum - so im Gelb-Grün-Bereich - beschränkt. Anders als Tiere, die können auch im lang- und kurzwelligen Bereich sehen. Zusätzlich hängt unsere Wahrnehmung von ...