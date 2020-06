Der scheue Luchs ist wieder selten geworden

Obwohl es in Österreich ausreichend geeigneten Lebensraum und Wildtiere als Beute für Europas größte Katzenart gibt, scheitert ein stabilisierendes Wachstum des Bestands an fehlenden bundesländerübergreifenden Maßnahmen.

Die Naturschutzorganisationen Naturschutzbund Österreich und WWF Österreich warnen anlässlich des Internationalen Tag des Luchses am 11. Juni vor einer Zukunft ohne Europas größter Katzenart in Österreich. Seit den 1970ern konnten die einst ausgerotteten Luchse erfolgreich wiederangesiedelt werden. Derzeit stagniert ihre Zahl auf sehr niedrigem Niveau. Da die maximal 39 heimischen Individuen aber in kleinen, voneinander isolierten Populationen leben, die kaum Nachwuchs hervorbringen und durch Inzucht genetisch verarmen, droht in den nächsten Jahren ein Rückgang und im schlimmsten Fall ihr gänzliches Verschwinden. "Die Zerschneidung von Lebensraum verhindert, dass einzelne Luchse zur Fortpflanzung zueinander finden. Fälle von Wilderei wiederum dezimieren die isolierten Populationen. Wird dieser Teufelskreis nicht durchbrochen, stehen die Tiere vor dem gleichen Schicksal wie der Bär, der seit 2011 in Österreich als ausgerottet gilt", warnt Christian Pichler, Artenschutzexperte des WWF Österreich.

"Ein Überleben der Luchse in Österreich kann nur gelingen, wenn die kleinen Populationen mit Aussiedlungsprojekten unterstützt und infrastrukturelle Hindernisse abgebaut werden. Wildtierkriminalität ist zudem konsequent zu bekämpfen", fordert Lucas Ende, Artenschutzkoordinator vom Naturschutzbund Österreich. Noch gibt es drei heimische Luchsvorkommen. Im Norden des Landes hat Österreich Anteil an der grenzüberschreitenden böhmisch-bayerisch-österreichischen Population. Davon konnten 23 Luchse in Österreich nachgewiesen werden, von denen jedoch kein Exemplar ausschließlich hierzulande lebt. Die Region um den oberösterreichischen Nationalpark Kalkalpen beherbergt eine stark bedrohte Population von derzeit sechs Tieren. Das Vorkommen einiger weniger Luchse in Vorarlberg ist eine Folge der sich langsamen ausbreitenden Population in der Ostschweiz.

Maßnahmen zur Rettung des Luchsbestands

Obwohl es in Österreich ausreichend geeigneten Lebensraum und Wildtiere als Beute für den Luchs gibt, scheitert ein stabilisierendes Wachstum des Bestands an fehlenden bundesländerübergreifenden Maßnahmen. "Für die heimischen Luchse ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Sie werden etwa 10 Jahre alt. Nur vier bis fünf Weibchen bringen im Schnitt jeweils zwei Jungtiere pro Jahr zur Welt. Doch lediglich jeder vierte Jungluchs erreicht auch das Erwachsenenalter. Gelingt es nicht für wesentlich mehr Nachwuchs zu sorgen, ist der Fortbestand des Luchses in Österreich bald Geschichte", warnen Pichler und Ende.

Letztlich ist es eine Frage des politischen Willens, das erneute Aussterben der großen Katzen zu verhindern. Die weitere Zerschneidung der Lebensräume des Waldbewohners, etwa durch Straßen, Siedlungen und Industriegebiete, muss durch bessere Raumplanung verhindert und durch den Bau sicherer Querungsmöglichkeiten überwunden werden. Illegale Verfolgung muss als Straftat konsequent verfolgt und bestraft werden. Zudem kann die Umsiedelung von Luchsen aus anderen Gegenden Europas ihr Vorkommen in Österreich stärken.

Der Luchs wurde stark verfolgt und verlor Lebensräume

Der Eurasische Luchs besiedelt laut WWF und Naturschutzbund eines der größten Gebiete aller heute lebenden Katzen. Er ist heute in 46 europäischen und asiatischen Ländern verbreitet - von Frankreich und Spanien im Westen, China und Nordkorea im Osten bis nach Griechenland und Indien im Süden und Norwegen und Russland im Norden. In Europa ist allerdings das ursprüngliche Verbreitungsgebiet, das sich von der Taiga im Norden bis zum Mittelmeer im Süden und von den Pyrenäen im Westen bis zum Ural im Osten erstreckte, stark geschrumpft. Bis 1900 verschwand der Luchs aus fast ganz West- und Südeuropa, er überlebte unter anderem nur in den großen Gebirgszügen wie den Pyrenäen, auf dem Balkan sowie in Skandinavien und Finnland. Im Alpenraum konnte sich der Luchs bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts halten. Um 1900 verschwanden dann aber auch hier die letzten Luchse. Heutige Bestände sind auf Wiederansiedelung zurückzuführen.

Luchse gelten als scheu, sind aber eigentlich "unsichtbar" und heimlich, da sie auf ihre perfekte Tarnung vertrauen und selten flüchten. Wir werden daher eher öfter von Luchsen beobachtet als umgekehrt.

Der Eurasische Luchs verbreitet sich vorrangig dort, wo es Wälder mit zahlreichen Huftierbeständen gibt. Der Luchs lebt in Lebensräumen mit größeren Wäldern, er braucht felsreiche Gebiete und gute Versteckmöglichkeiten. Er fühlt sich aber auch in einer reich strukturierten Kulturlandschaft wohl, denn die Wald-Feld-Grenzen sind für ihn als Jagdgebiet attraktiv. Ein Luchs erlegt pro Woche durchschnittlich ein Reh oder eine Gams - rund 60 Tiere pro Jahr. Luchsweibchen werden mit zwei Jahren, Männchen meist erst mit drei Jahren geschlechtsreif. Während der Paarungszeit von Februar bis April bleiben Männchen und Weibchen mehrere Tage zusammen. Das Weibchen wirft Ende Mai bis Anfang Juni, nach einer Tragzeit von von ca. 70 Tagen, ein bis vier, meist jedoch zwei, blinde Junge. Diese kommen in einer Höhle oder unter einem umgestürzten Baum zur Welt. In den ersten Wochen werden sie von der allein aufziehenden Mutter gesäugt, bis sie ihr erstmals zu einem Beutezug folgen können. Rund zehn Monate bleiben die Jungen bei der Mutter, bis sie vertrieben werden und sich ein eigenes Revier suchen müssen. Viele überleben das erste Jahr der Unabhängigkeit nicht. Nur wenn es gelingt, ein eigenes Revier zu besetzen, kann sich ein Luchs langfristig etablieren und fortpflanzen.

Luchse sind wie die meisten Katzen Einzelgänger. Der Luchs ist zeitgleich mit seinen Beutetieren fast immer am Abend und in der Nacht aktiv. Als Einzelgänger leben sie in festen Revieren, in denen sie keine anderen erwachsenen Tiere des gleichen Geschlechts dulden. Die Reviergröße schwankt stark in Abhängigkeit vom Nahrungsangebot, von der Landschaftsbeschaffenheit und vom Zustand der Population. Die Reviergröße der Männchen liegt zwischen 90 und 760 km² und für Weibchen zwischen 60 und 480 km².

Lebensräume wären in Österreich vorhanden

Der Naturschutzbund arbeitet in der Nationalpark Kalkalpen Region (Arbeitskreis "LUKA" - Luchs Kalkalpen) und im "Luchsprojekt Österreich Nordwest" an der Rückkehr einer überlebensfähigen Luchspopulation in Österreich mit. In der Nationalpark Kalkalpen Region würden theoretisch mindestens 120.000 Hektar Lebensraum für den Luchs zur Verfügung stehen. Im Nationalpark Gebiet wurde über mehrere Jahre ein sehr territorialer Luchs beobachtet, es konnten aber bis 2010 mit Fotofallen keine weiteren Luchse festgestellt werden. Zur Bestandsstützung der Luchse wurden mit Unterstützung des Luchsmanagement Schweiz 2011 ein Weibchen und ein Männchen und 2013 ein weiteres Weibchen im Nationalpark ausgesiedelt. Beide Luchsinnen brachten seit 2012 jedes Jahr zwei bis drei Jungtiere zur Welt, was ein sehr erfreuliches Zeichen für die Wiederansiedlung ist.

Etwas günstiger ist die Situation im Mühl- und Waldviertel - hier gibt es eine gemeinsame grenzüberschreitende Luchspopulation mit Böhmerwald/Šumava und Bayerischen Wald. Im Rahmen des "Luchsprojektes Österreich Nordwest - Böhmerwald/Mühlviertel/Waldviertel" arbeitet der Naturschutzbund seit vielen Jahren und mit vielen Partnern grenzüberschreitend am Schutz des "Böhmerwald-Luchses" mit.

