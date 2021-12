Der Sternenhimmel im Jänner: Die Erde kommt der Sonne nah

Merkur, Venus, Saturn und Jupiter stehen zugleich über dem Horizont.

Zur wahrscheinlich kältesten Zeit auf der Nordhalbkugel passiert die Erde jenen Punkt ihrer Umlaufbahn, welcher der Sonne am nächsten liegt: Am 4. Jänner 2022 ist die Erde 147 Millionen Kilometer von unserem Stern entfernt. Zusätzlich ist die Bahngeschwindigkeit in Sonnennähe am größten. Der Einfluss auf die Jahreszeiten ist bei einer schwach ausgeprägten Ellipse wie der Erdbahn allerdings vernachlässigbar. Die Neigung der Rotationsachse hat viel größere Auswirkungen.

Viel näher als die Erde kommt derzeit die "Parker Solar Probe" (vormals ...