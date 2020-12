Der Sternenhimmel im Jänner: Orion ist der Leitstern des Winters

Für Sternengucker hat der Nachthimmel im Jänner einiges zu bieten.

Obwohl auf der Nordhalbkugel noch immer Winter herrscht, durchläuft die Erde am 2. Jänner ihren sonnennächsten Punkt, das Perihelion. Sie ist an diesem Tag der Sonne um ungefähr fünf Millionen Kilometer näher als an ihrem sonnenfernsten Punkt, dem Aphelion (4. Juli 2021). Diese Tatsache zeigt, dass die Jahreszeiten auf der Erde nicht durch den Abstand zur Sonne, sondern aufgrund der Neigung der Erdachse und des Winkels des einfallenden Sonnenlichts verursacht werden. Die elliptische Bahn der Erde ist jedoch für ein ...