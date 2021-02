Der Sternenhimmel im März: Auch am Firmament wird es Frühling

Die Sternbilder bieten im März einen reizvollen Mix.

Der Februar 2021 wird vielen als der Monat in Erinnerung bleiben, in dem gleich drei große Marsmissionen den Roten Planeten erreichten. Das Ziel all dieser Missionen kann man auch im März am Abendhimmel sehen: Mars steht noch immer in der Nähe der Plejaden im Sternbild Stier und geht erst gegen Mitternacht unter.

Etwas tiefer am Horizont (im Sternbild Widder) kann man mit einem Fernglas oder Teleskop auch Uranus finden. Ebenfalls wieder beobachtbar sind im März die Stars des ...