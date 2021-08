Der Stoffwechsel verändert sich ein Leben lang

Eine neue Studie mit österreichischer Beteiligung liefert eine Erklärung, warum Kleinkinder so oft hungrig sind.

Wer kein Verständnis dafür hat, dass kleinere Kinder bei Hunger oft lautstark Essen einfordern, könnte vielleicht durch Erkenntnisse aus einer neuen Arbeit im Fachmagazin "Science" besänftigt werden: In einer umfassenden Studie mit Beteiligung aus Österreich zeigte ein Team um den US-Forscher Herman Pontzer, dass der Energiebedarf bei Babys tatsächlich extrem rasch ansteigt - und bei Einjährigen rund um die Hälfte höher ist als bei Erwachsenen.

Auf diesem hohen Niveau läuft der menschliche Stoffwechsel allerdings nicht weiter. Im Verlauf der Kindheit und der Adoleszenz geht der Wert, der laut den Studienautoren bisher noch nie in dieser Weise untersucht wurde, langsam in Richtung des Durchschnittsniveaus eines Erwachsenen zurück. In der Lebensspanne zwischen 20 und 60 Jahren bleibt dieser dann erstaunlich konstant. Das gilt laut den Wissenschaftern übrigens auch für die Zeit der Schwangerschaft, wie die Analyse nahelegt. Ab in etwa dem 60. Geburtstag tritt der Mensch schließlich in eine neue Stoffwechsel-Lebensphase ein, in der der Umsatz zurückgeht.

Die Basis der Arbeit bildet die "Doubly Labelled Water (DLW) Database" der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) in Wien. An der Studie ist auch die Leiterin der Abteilung für ernährungs- und gesundheitsbezogene Studien der IAEA, Cornelia Loechl, beteiligt. Die Datenbank umfasst Stoffwechselinformationen von 6421 Menschen aus 29 Ländern im Alter zwischen acht Tagen und 95 Jahren, die von 1981 bis 2017 aufgezeichnet wurden.

Der Ablauf: Doppelt markiertes Wasser enthält Wasserstoff- wie Sauerstoff-Isotope. Versuchspersonen trinken die ungefährliche Probe - und über Messungen des Urins lässt sich die Stoffwechselrate bestimmen, da die Isotope unterschiedlich ausgeschieden werden.

Diese Daten erlauben Rückschlüsse auf die tatsächlichen Stoffwechselvorgänge, wohingegen sich andere Studien meist auf den Grundumsatz des mehr oder weniger ruhenden Körpers bezogen. Die Wissenschafter errechneten zudem den Energieumsatz auf die Masse der Personen abseits des Fettanteils am Körper.

Die Studienergebnisse im Detail: Umgelegt auf Körpergröße und Körpergewicht erreichen Neugeborene im ersten Lebensmonat ein vergleichbares Grundlevel wie Erwachsene. Bis zum ersten Lebensjahr steigt der Energiebedarf aber rapide an: Im Alter zwischen neun und 15 Monaten braucht ein Kind um 50 Prozent mehr Energie als Erwachsene. Mit zunehmendem Alter steigt der Energiebedarf der Kinder zwar insgesamt weiter an, werden jedoch Größe und Gewicht einberechnet, nähern sich die Werte immer stärker dem Durchschnittswert Erwachsener.

In der Pubertät zwischen zehn und 15 Jahren gab es erstaunlicherweise keine Ausreißer. Zwischen rund 20 und 60 Jahren blieb der Bedarf ebenso nahezu gleich. Ab 60 geht es mit den Stoffwechselwerten jedoch bergab - bis hin zu einem im Schnitt um ein Viertel reduzierten Stoffwechselniveau bei den über 90-Jährigen.

Die neuen Erkenntnisse könnten auch den Blick auf die Anforderungen an die menschliche Ernährung verändern. Außerdem böten sich neue Blickwinkel auf das Altern und die Wirksamkeit von Medikamenten, die auch mit dem Stoffwechsel zusammenhänge, ergänzten die Wissenschafter.