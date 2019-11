Wiener Forscher backen glutenfreies Brot mit revolutionärer Technik, die Energie und Zeit spart.

Stromstöße von innen backen glutenfreies Brot mindestens so erfolgreich wie Hitze von außen. Das zeigt eine Studie des Instituts für Lebensmitteltechnologie an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), die international veröffentlicht wurde. In dieser wurde das als "Ohmsches Erhitzen" bezeichnete ...