Der Südosten Bayerns: Hotspot von nebenan

Im Südosten Bayerns grassiert das Virus wie noch nie. Ein Besuch beim Nachbarn.

Seit 25 Jahren betreibt Udo Henning die Szenekneipe Festung in Traunstein, das Gebäude ist aus dem Jahr 1816. Und Henning sagt im Scherz: "Ich denke, mein Geist wohnt hier schon länger drin." So viel Herzblut habe er in das Lokal gesteckt, mehr als 400 Konzerte organisiert. Doch es sei ermüdend: "Es ist dasselbe wie letztes Jahr, nur noch mal krasser."

Traunstein ist ein Coronahotspot. Wieder einmal. Der Landkreis hat aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von knapp 1000. Und auch in den umliegenden Landkreisen im Südosten Deutschlands sieht es nicht viel besser aus. Überall liegen die Inzidenzen bei über 500. Das gilt für alle bayerischen Landkreise, die an Österreich grenzen - mit einer Ausnahme: In Lindau, ganz im Westen des Freistaats, angrenzend an Vorarlberg, sind die Infektionszahlen etwas niedriger.

Ziemlich genau vor einem Jahr wurde in Traunstein die bis zu dem Zeitpunkt bayernweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz gemessen: 416 pro 100.000 Einwohner. Damals herrschte höchste Alarmbereitschaft - und jetzt, wo die Inzidenz mehr als doppelt so hoch ist?

Sei man auch in Alarmbereitschaft, das werde nur in den Medien nicht so wahrgenommen, meint Landrat Siegfried Walch. Die Situation sei dramatisch: Im ganzen Landkreis gibt es kein einziges freies Intensivbett mehr. Patienten müssen in andere Teile Bayerns gebracht werden, nach Unterfranken zum Beispiel. "Das sind keine Einzelfälle, das passiert Tag für Tag", sagt der Landrat. Doch viele wollten die Dramatik nicht sehen. Vor allem nicht eine Gruppe: die Ungeimpften.

Es ist eine Überlastung mit Folgen: Knapp ein Drittel aller Coronatoten in Deutschland entfällt auf Bayern. Für Walch ist klar: "Dass sich die Welle so dramatisch entwickelt, hängt mit unserer niedrigen Impfquote zusammen." In Traunstein sind gerade einmal 55,2 Prozent der Menschen geimpft. Damit liegt der Landkreis unter dem bayerischen Schnitt von 65,3 Prozent. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder machte am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin" die niedrige Impfquote im Süden des Freistaats für die hohen Infektionszahlen verantwortlich. Denn nicht nur im Landkreis Traunstein haben sich zu wenige Menschen impfen lassen, auch im benachbarten Berchtesgadener Land sind die Infektionszahlen hoch und die Impfquote mit gut 55 Prozent niedrig.

Stephan Semmelmayr, Geschäftsführer von Chiemgau Tourismus, hatte befürchtet, dass in der Pandemie Gäste wegbleiben. Doch tatsächlich kam es anders: "Wir haben von August bis Oktober 2020 bei den Buchungen Rekordzahlen geschrieben", sagt der Tourismusmanager nicht ohne Stolz. Allein in der ersten Oktoberwoche habe es so viele Buchungen gegeben wie 2019 im gesamten Monat. Zwar hat der Tourismus auch im Chiemgau ein Minus eingefahren, aber "von allen relevanten touristischen Alpendestinationen haben wir das geringste".

Doch wieso kam gerade der Tourismus im Chiemgau so glimpflich durch die Pandemie? Viele Touristen wagten keine Reise über die Landesgrenze hinweg, sagt Semmelmayr. So hätten sich viele Deutsche für den Chiemgau entschieden, statt in Südtirol wandern zu gehen. "Die Vorstellung, dass man in einem italienischen Spital landet, möglicherweise dort intubiert werden muss und nicht versteht, was der Arzt sagt, hat viele abgeschreckt", sagt der Touristiker.

Die Urlaubssaison im Chiemgau geht zu Ende. Ein Ende der vierten Welle ist aber nicht in Sicht. Ab Montag wird im Landkreis Traunstein 2G in Gastronomie und Hotellerie sowie 3G am Arbeitsplatz gelten. Ob das etwas bringt? Landrat Walch wirkt zermürbt: "Jetzt sind wir an einem Punkt, wo Staat und Politik tun und lassen können, was sie wollen, wenn die Vernunft der Menschen nicht mitspielt, wird nichts helfen."

Über der Bar im Festung hängt eine Zeichnung. Sie zeigt einen grimmigen Hund, am Ende seines Schwanzes ist ein lachendes Gesicht aufgezeichnet. "Lieber Udo & Co. Durchhalten & bis bald", steht darauf. "Das hat ein Gast an die Lokaltür gehängt. Ich hatte zu der Zeit einen echten Durchhänger wegen Corona. Aber diese Zeichnung, das war fantastisch."

Einen erneuten Lockdown, das will niemand mehr. Oder? "Es widerspricht meinem Gerechtigkeitsempfinden, wenn geimpfte Menschen noch mal mit solchen Einschränkungen leben müssten", sagt Landrat Walch. Ungerecht, das ist es, meint auch Udo Henning. Doch er ist sich nicht so sicher, ob nicht bald wieder ein Lockdown ansteht. Und er fände es gar nicht mal schlecht. "Lieber einmal noch alles ganz zu als dieses Hin und Her, das wir jetzt haben."