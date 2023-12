Deutsche Experten empfehlen Dengue-Impfung nach erster Erkrankung

Zur Verhinderung einer zweiten Infektion mit Komplikationen wird die Impfung gegen Dengue nun angeraten.

Innerhalb von 20 Jahren hat sich die Zahl der jährlichen Dengue-Fieber-Fälle weltweit von rund 500.000 auf fünf Millionen Infektionen verzehnfacht. Jetzt gibt es eine wirksame Vakzine. Die deutsche Ständige Impfkommission (STIKO) hat vor wenigen Tagen diese Impfung erstmals für Personen empfohlen, welche bereits eine Dengue-Infektion hinter sich haben.

"Die STIKO empfiehlt die Impfung gegen Dengue mit dem Impfstoff Qdenga als Reiseimpfung Personen ab dem Alter von vier Jahren, die anamnestisch (in ihrer Krankengeschichte; Anm.) eine labordiagnostisch gesicherte Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben, in ein Dengue-Endemiegebiet reisen und dort ein erhöhtes Expositionsrisiko haben (z.B. längerer Aufenthalt, aktuelles Ausbruchsgeschehen). Vor Ausreise sollte eine vollständige Impfserie durchgeführt werden (d.h. zwei Impfstoffdosen im Mindestabstand von drei Monaten)", stellte die deutsche Kommission, seit Jahrzehnten auch eine Leitinstitution für die deutschsprachigen Staaten, jetzt in ihrem Epidemiologischen Bulletin fest.

Dengue-Fieber breitet sich immer weiter aus

Der Hintergrund für die Empfehlung liegt in zwei Fakten: Erstens hat sich das Dengue-Fieber, übertragen durch die Stechmücken Aedes aegypti und die sich auch bereits nach Europa ausgebreitete "Asiatische Tigermücke" Aedes albopictus, in der Vergangenheit immer weiter ausgebreitet. Zweitens gibt es in der EU seit kurzem einen neuen Impfstoff aus abgeschwächten Erregern, der gegen alle vier Serotypen der Erreger schützt und ab einem Alter von vier Jahren zugelassen ist.

Für Reisende kann das Dengue-Fieber vor allem in Ostasien ein Problem darstellen. Die Erreger gehören zu den Flavi-Viren, auch die FSME-Erreger fallen unter diese Virusgruppe. "Sowohl die Verbreitung als auch die Fallzahlen von Dengue haben in den vergangenen Jahren weltweit zugenommen. Die WHO berichtet beispielsweise von einem Anstieg von 505.430 Fällen weltweit im Jahr 2000 zu 5,2 Millionen Fällen im Jahr 2019. Aufgrund globaler Reise- und Handelsaktivitäten sowie günstigerer klimatischer Bedingungen haben sich Aedes-Mücken mittlerweile auch in Europa etabliert. Im Jahr 2020 konnten innerhalb der EU 1.820 Dengue-Fälle bestätigt werden, in Südeuropa werden auch immer wieder autochthone (nicht eingeschleppte; Anm.) Fälle bestätigt", heißt es dazu in der aktuellen Version des österreichischen Impfplans.

Zweite Infektion verläuft oft schwerer als die erste

Das Problem liegt in einer Zweitinfektionen. Während eine erste Ansteckung in den allermeisten Fällen mit mäßigen bis stärkeren grippeähnlichen Symptomen (Fieber, auch hohes Fieber, Kopf-, Muskel-, Gelenksschmerzen, Übelkeit, Hautausschläge) überstanden wird, kann es besonders nach einer zweiten Infektion mit einem anderen Erreger-Serotyp als bei der ersten Ansteckung auch zu schweren Krankheitsverläufen kommen. In den schwersten Fällen tritt dann ein hämorrhagisches Fieber oder gar ein Schocksyndrom auf. In Österreich ist eine Denguefieber-Erkrankung meldepflichtig.

Neuer Impfstoff wurde schon im Dezember 2022 von der EMA zugelassen

Um eine solche zweite Infektion zu vermeiden, sollte laut der deutschen STIKO zu der Impfung gegriffen werden. Die neue Vakzine wurde im Dezember vergangenen Jahres durch die europäische Arzneimittelagentur EMA zugelassen. Ein erster Impfstoff hatte sich weltweit nicht durchgesetzt.

Eine erste prophylaktische Impfung gegen Dengue-Infektionen empfehlen die deutschen Experten nicht: "Die Datenlage für Personen, die in der Vergangenheit keine Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben ("Dengue-Naive"), ist gegenwärtig sehr limitiert. Daher gibt die STIKO derzeit keine allgemeine Impfempfehlung für Dengue-Naive."

Österreich: Derzeit keine allgemeine Dengue-Impfempfehlung vor Reisen

Der Impfplan Österreich spricht derzeit nur davon, dass die Dengue-Impfung Personen nach einer ersten Infektion vor Reisen angeboten werden kann. "Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine allgemeine Impfempfehlung gegen Dengue-Fieber vor Reisen in Endemiegebiete gegeben werden, da die Datenlage bei Reisenden und Touristen derzeit noch limitiert ist. Um das Risiko einer eventuell schwerer verlaufenden Zweitinfektion zu reduzieren kann Personen, die eine gesicherte Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben, vor Reisen in ein (Hoch-) Risikogebiet eine Impfung angeboten werden", heißt es dort. Im Jahr 2022 wurden in Österreich 56 Dengue-Infektionen gemeldet. Die Zahlen schwanken von Jahr zu Jahr zwischen 30 und 120.