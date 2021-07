Deutschland rückt wohl vom Inzidenzwert ab: Wäre das auch für Österreich sinnvoll?

In Deutschland wird darüber nachgedacht, von der Sieben-Tage-Inzidenz abzurücken. Die Hospitalisierungsrate könnte wichtig werden. In Österreich sind die Voraussetzungen andere.

Seit Tagen wabern in Deutschland Gerüchte, die Politik könnte der Sieben-Tage-Inzidenz mehr und mehr den Rücken kehren. Statt des Werts, der angibt, wie viele Personen sich pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen angesteckt haben, soll die sogenannte Hospitalisierungsrate in den Fokus rücken, um über Coronamaßnahmen zu entscheiden. Das soll aus einem internen Dokument des deutschen Robert-Koch-Instituts hervorgehen, berichten deutsche Medien. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach forderte etwa ein System, das Schutzmaßnahmen in Abstufung zu der jeweiligen Hospitalisierungsrate vorsehe, sagte er gegenüber ...