2. Dezember 1998: Die von Carl Ritter von Ghega erbaute Semmeringbahn wird vom Unesco-Welterbe-Komitee als erste Eisenbahn zum Weltkulturerbe erklärt

Unter Samstag, 2. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1823: US-Präsident James Monroe verkündet die Monroe Doktrin: Amerika will sich nicht in europäische, Europa darf sich nicht in amerikanische Angelegenheiten einmischen.

1813: Prinz Wilhelm VI. von Oranien zieht nach dem Aufstand gegen die französische Besetzung als Wilhelm I., König der Niederlande in Amsterdam ein.

1848: Kaiser Ferdinand I. von Österreich dankt ab. Der jüngere Bruder des Kaisers, Erzherzog Franz Karl, verzichtet zugunsten seines achtzehnjährigen Sohnes Franz Joseph auf den Thron.

1883: In Wien wird die Sinfonie Nr.3 F-dur, Op. 90, von Johannes Brahms uraufgeführt.

1908: In Böhmen brechen Unruhen aus.

1988: Benazir Bhutto wird als Ministerpräsidentin Pakistans vereidigt. Sie ist die erste Frau an der Spitze einer Regierung eines islamischen Staates.

1993: In Kolumbien wird der aus dem Gefängnis entflohene Drogenboss Pablo Escobar von der Polizei erschossen.

1998: Die von Carl Ritter von Ghega erbaute Semmeringbahn wird vom Unesco-Welterbe-Komitee als erste Eisenbahn zum Weltkulturerbe erklärt.

2008: Erstmals in diesem Jahrtausend wird eine Bundesregierung ohne Gegendemonstrationen angelobt. Das Kabinett von Werner Faymann (SPÖ) umfasst 14 Minister und vier Staatssekretäre.



Geburtstage: Alexander N. Jakowlew, sowj. Politiker, Historiker und Wirtschaftswissenschafter (1923-2005); Maria Callas, US-Opernsängerin gr. Herkunft (1923-1977); Jörg Demus, öst. Pianist (1928-2019); Antonín Panenka, ehem. tsch. Fußballspieler (1948); Lucy Liu, US-Schauspielerin (1968); Jan Ullrich, ehem. dt. Radrennfahrer (1973); Monica Seles, ehem. serb.-US-Tennisspielerin (1973); Nelly Furtado, kan.-port. Sängerin (1978); Alfred Enoch, brit.-brasil. Schauspieler (1988).

Todestage: Franz Schönthan, öst. Schriftsteller und Regisseur (1849-1913); Reimmichl (eig. Sebastian Rieger), öst. Schriftsteller (1867-1953); Edmond de Rostand, frz. Dramatiker (1868-1918); Johan Nordahl Brun Grieg, norweg. Lyriker und Widerstandskämpfer (1902-1943); Hilli Reschl, öst. Schauspielerin (1926-2018); Odetta Gordon, US-Sängerin (1930-2008); Pablo Escobar, kolumb. Drogenboss (1949-1993).

Namenstage: Bibiana, Lucius, Brunhilde, Aurelia, Paulina, Johannes, Jan, Habakuk, Silverius, Sigrun.