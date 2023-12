3. Dezember 2008: Vertreter von über 100 Staaten - unter ihnen Österreich - besiegeln in Oslo ein weltweites Verbot von Streubomben

Unter Sonntag, 3. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1563: In Trient findet die Schlusssitzung des Tridentinischen Konzils (seit 13. Dezember 1545) statt. Es stärkt die Stellung des Papstes und besiegelt die Spaltung zwischen Katholiken und Protestanten.

1833: In Oberlin (US-Staat Ohio) wird das erste "gemischte" College für Burschen und Mädchen eröffnet, in dem auch die Hautfarbe keine Rolle bei der Aufnahme spielt.

1913: Der Spanier Miguel de Unamuno veröffentlicht sein Hauptwerk "Das tragische Lebensgefühl".

1943: Zweite Kairo-Konferenz zwischen US-Präsident Franklin D. Roosevelt, dem britischen Premier Winston Churchill und dem türkischen Staatspräsidenten Ismet Inönü: Die Türkei lehnt den Eintritt in den Krieg gegen Hitler ab.

1963: Uraufführung des Schauspiels "Das Gartenfest" von Václav Havel in Prag.

1973: Die Raumsonde Pioneer 10 erreicht nach einer Reise von neun Monaten die größte Annäherung an den Planeten Jupiter. Sie sendet Fotos zur Erde und verlässt dann das Sonnensystem.

1978: Die Schweizer lehnen in einem Referendum den Aufbau einer Bundessicherheitspolizei ab.

1993: Bei von Franz Fuchs ausgeführten Briefbombenattentaten werden die ORF-Minderheitenredakteurin Silvana Meixner und der Hartberger Pfarrer August Janisch verletzt.

2008: Vertreter von über 100 Staaten - unter ihnen Österreich - besiegeln in Oslo ein weltweites Verbot von Streubomben. Die Hauptproduzenten von Streumunition - die USA, China, Russland, Israel, Indien und Pakistan - lehnen den Vertrag allerdings weiter ab.

2008: In seiner ersten Regierungserklärung im Parlament beschwört Neo-Kanzler Werner Faymann (SPÖ) das Gemeinsame in der neuen Großen Koalition und verspricht vollen Einsatz zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise.

2008: Die Trainer des Fußball-Bundesligaklubs wählen Salzburg-Torjäger Marc Janko erstmals zum "Fußballer des Jahres 2008".



Geburtstage: Max von Pettenkofer, dt. Mediziner (1818-1901); Anton von Webern, öst. Komponist (1883-1945); Jules Bissier, dt. Maler (1893-1965); Victor Pasmore, brit. Maler (1908-1998); Wolfgang Neuss, dt. Kabarettist/Schauspieler (1923-1989); Ozzy Osbourne, brit. Rockmusiker (1948); Franz Klammer, ehem. öst. Skirennläufer (1953); Brendan Fraser, US-kanadischer Schauspieler (1968); Holly Marie Combs, US-Schauspielerin (1973).

Todestage: Carl Zeiss, dt. Mechaniker und Unternehmer (1816-1888); Friedrich Hillegeist, öst. Gewerkschafter (1895-1973); Angelika Hauff, öst. Schauspielerin (1923-1983); David Hemmings, brit. Schauspieler (1941-2003); Dulce Chacón, span. Schriftstellerin (1953-2003).

Namenstage: Franz Xaver, Gerlinde, Walfried, Emma, Imma, Jason, Claudius, Gregor, Modestus.