Die Alpenseen stoßen Methan aus

Tragen unsere Seen mehr als vermutet zur Erderwärmung bei? Eine österreichisch-italienische Forschungsgruppe will jetzt konkrete Daten liefern. Wie viel vom zweitwichtigsten Treibhausgas Methan kommt aus den Seen?

SN/sn Forscher untersuchen den Methangehalt im Kalterer See in Südtirol.