Die Delta-Variante gibt Rätsel auf

Um diese Coronamutante einschätzen zu können, wird es zusätzliche Daten brauchen. Sichtbar wurde bis jetzt, dass sie ansteckender ist. In den USA verbreitet sie sich rasch unter den Ungeimpften. Die WHO schaut auch auf die Lambda-Variante.

Das Coronavirus verbreitet sich in den USA laut Präsident Joe Biden "wie ein Lauffeuer unter den Ungeimpften". In den Bundesstaaten mit geringerer Impfquote sei die Rate der Infektionen "zehn bis zwanzig Mal so hoch" wie in den Staaten mit der höchsten Impfquote, sagt er. Er ruft dazu auf, sich impfen zu lassen.

Politiker auf der ganzen Welt sind derzeit bemüht, Impffortschritte zu erzielen, vor allem im Wettlauf mit der Delta-Variante. Im Impfvorzeigeland Israel ist die Zahl der registrierten ...