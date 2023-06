Die Diätspritze kriegt ihr Fett weg

Mit Wegovy und Ozempic sollen Übergewichtige mit wenig Aufwand abnehmen. Aber wie wirken die Diätspritzen? Dürfen sie auch Normalgewichtige nutzen? Und spielen die Millionenzahlungen des Herstellers eine Rolle in der Außendarstellung?

Abnehmen ist vor allem für stark übergewichtige Menschen aufwendig: Die Ernährung muss umgestellt werden. Es braucht ein Plus an Bewegung. Auch mental muss man sich auf den neuen Lebensstil einlassen. Oder ist das alles gar nicht nötig? Reicht stattdessen eine Spritze? Ein Mal pro Woche injiziert in den Oberschenkel?

Den Eindruck könnte man gewinnen, klickt man sich durch Social-Media-Kommentare zu dem Wirkstoff Semaglutid, der in den Präparaten Wegovy und Ozempic enthalten ist. Allein auf TikTok verzeichnen die Hashtags ...