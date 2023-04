Die drei Musketiere sind wieder im Kino - sie und d'Artagnan gab es wirklich

Die drei Musketiere sind wieder da. Der echte d'Artagnan hätte sich gewundert, dass er noch fast 400 Jahre nach seinem Tod so lebendig ist.

En garde! "Die drei Musketiere" leben noch heute, deshalb den Federhut gelupft und den Degen gezogen. Frisch auf in den Kampf für Treue und Gerechtigkeit, für die Freunde und die Liebe!

Seit einer Woche zieht in Österreich der erste Teil der Filmreihe "Die drei Musketiere: D'Artagnan" Anhänger der frech-unverwüstlichen Helden aus dem 17. Jahrhundert in die Kinosäle. Dieses Mal hat Frankreich die Verfilmung seines Nationalepos selbst in die Hand genommen, anders als im vergangenen Jahrhundert, in dem hauptsächlich ...