Die "Eis-Krim" für einen Pappenstiel: Als der russische Zar Alaska an die USA verkaufte

Vor 155 Jahren verkaufte Russlands Zar Alaska an die USA. Warum der Deal den Kreml noch heute ärgert und fast Liechtenstein zum Zug gekommen wäre.

Die russische Pensionistin Faina Iwanowna fragte Staatspräsident Wladimir Putin, "ob wir Pläne haben, Alaska an Russland anzuschließen - wir würden uns darüber sehr freuen". Das Publikum im Fernsehstudio reagierte mit Lachern und Applaus. Aber die Moderatorin der jährlichen Livesendung "Direkter Draht", in der sich das russische Volk mit Anliegen, Beschwerden und Fragen direkt an seinen Präsidenten wenden kann, legte noch ein Argument nach und erinnerte Putin, dass in einem verbreiteten Witz Alaska "Eis-Krim" genannt werde. Eine mehr als deutliche Anspielung ...