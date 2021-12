Die Energiepolitik braucht neue Wege

Um Klimaziele zu erreichen, muss die Verbrennung von fossiler Energie weitgehend gestoppt werden. Lösungen gibt es aus Salzburg.

Die Zeit drängt: Soll Österreich bis 2040 klimaneutral werden, müsse in den kommenden Jahren maßgeblich in erneuerbare Energie investiert werden, betont Martin Baumann von der Österreichischen Energieagentur. Für ihn liegt die Lösung nicht nur im Einsatz neuer Technologien - schließlich geht es in erster Linie darum, die Verbrennung von fossilen Energieträgern auf ein Minimalmaß zu reduzieren -, sondern generell in einem Ideologiewandel und einer neuen Erzählweise.

Statt das Einsparen von Treibhausgasen nur mit Verzicht und negativen Botschaften in ...