"Die Erde ist kein Ort der energetischen Unendlichkeit"

Der Philosoph Peter Sloterdijk über die katastrophalen Folgen des menschlichen Spiels mit dem Feuer.

Der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk ist einer der bedeutendsten Denker der Gegenwart. Im Essay "Die Reue des Prometheus" erläutert er, wie der Mensch zum Brandstifter wurde und was das für eine ökologische Revolution bedeutet. Am Donnerstag tritt er beim 11. Pfingstdialog "Geist & Gegenwart" auf Schloss Seggau in der Steiermark auf.

Sie hinterfragen im Essay, ob Prometheus' Gabe des Feuers an den Menschen nicht ein vergiftetes Geschenk ist, wenn man an die Folgen der Verbrennung von fossilen Stoffen ...