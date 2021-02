Die ESA sucht für Missionen neue Astronauten

Frauen sollen ermutigt werden, sich zu bewerben.

Die Europäische Weltraumorganisation ESA sucht zum ersten Mal seit elf Jahren wieder neue Astronautinnen und Astronauten. "Das Training wird zeitaufwendig sein und all das Wissen, das wir haben, muss weitergegeben werden", sagte am Dienstag der Österreicher Josef Aschbacher, der künftig Direktor der ESA sein wird. Einsatzgebiete sind die Internationale Raumstation ISS, künftige Mondmissionen der ESA und Kooperationen mit der NASA und anderen Partnern. Die Bewerbungsfrist beginnt online am 31. März und dauert bis 28. Mai.

Wichtig ist ein medizinisches Gutachten, das von einem Flugmediziner ausgestellt wurde. Pilot oder Pilotin sein muss man nicht, doch die Voraussetzungen dafür sind zu erbringen. Künftige Astronauten müssen teamfähig sein, unter hohen Stress konzentriert arbeiten können, Spaß am Lernen haben und gut mit anderen kommunizieren können. Für das neue "Parastronaut Feasibility Project" sind zudem Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen eingeladen, sich zu bewerben.