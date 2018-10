Die Evolution wird im Labor nachgebaut

Der Nobelpreis geht an eine Frau und zwei Männer, die Beiträge zur Entwicklung der grünen Chemie geleistet haben.

Krebstherapien, Biokraftstoffe und die umsatzstärksten Medikamente: Die Entdeckungen der diesjährigen Chemie-Nobelpreisträger werden bereits vielerorts eingesetzt. Ihre Arbeit repräsentiere perfekt Alfred Nobels letzten Willen, sagte Nobeljuror Heiner Linke.

Der Nobelpreis für Chemie geht heuer zur Hälfte an die Chemikerin Frances Arnold aus den USA und zur anderen Hälfte an ihren US-Kollegen George Smith sowie an Gregory Winter aus Großbritannien für ihre Beiträge zur Entwicklung einer grünen chemischen Industrie. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mit.

Den drei Preisträgern sei es gelungen, Kontrolle über die Evolution zu gewinnen und dies für Zwecke zu verwenden, die der Menschheit größten Nutzen gebracht hätten. Die Preisträger würden mit genetischer Veränderung und Selektion die gleichen Prinzipien wie die Evolution nutzen, um Proteine zu entwickeln, die chemische Probleme lösen, begründete die Jury die Preisvergabe. Doch die Forscher mischen sich nicht in die Evolution ein, die in der Natur passiert. Sie lernen jedoch aus ihr und lernen, wie Evolution funktioniert. Diese Erkenntnisse wenden sie dann im Labor an. Es werden aber keine Organismen genetisch verändert. Es werden nur Moleküle verändert, nämlich Proteine, also Eiweiße, aus der die belebte Welt hauptsächlich besteht.

Arnold zum Beispiel ist eine Pionierin bei der Entwicklung der Methode der "Gerichteten Evolution" für die Produktion von Enzymen. Sie prägte das erste Gesetz der zufälligen Mutation und Selektion: "You get what you screen for" (man erhält nur, wonach man sucht). Die richtige Wahl, das fitteste Enzym herauszusuchen (Fitnessfunktion), ist entscheidend für den Erfolg der im Labor gesteuerten Evolution.

Die Arbeit der US-Forscherin gilt als eine der ersten Pionierarbeiten in einem Bereich, den man heute "grüne Chemie" nennt. Grüne Chemie gilt als nachhaltig. Sie versucht, Umweltverschmutzung einzudämmen, Energie zu sparen und so möglichst umweltverträglich zu produzieren.

Enzyme, mit denen Arnold arbeitet, bestimmen nicht nur chemische Prozesse in unserem Organismus, sondern auch unseren modernen Alltag. Sie entfernen zum Beispiel Schmutz beim Waschen oder unterstützen die Herstellung von Papier und Textilien und erleichtern bestimmte Prozesse in der chemischen und pharmazeutischen Industrie.

40 Prozent der industriell produzierten Enzyme werden heute in Wasch- und Reinigungsmitteln eingesetzt. Enzyme werden auch bei der Herstellung von Biokraftstoffen gebraucht.

Smith und Winter entwickelten eine "Phagen-Display" genannte Methode. Dabei werden Bakteriophagen - das sind bakterieninfizierende Viren - genutzt, um neue Proteine zu produzieren, aus denen Arzneistoffe hergestellt werden.

Der Brite Gregory Winter etwa entwickelte das Blockbuster-Medikament Adalimumab (HUMIRA). Es war das erste Antikörper-Medikament auf rein menschlicher Basis und hilft bei der Tumorbekämpfung. Der US-Chemiker George Smith ließ mit der Methode neue Proteine entstehen.

Die höchste Auszeichnung für Chemiker ist derzeit mit umgerechnet rund 870.000 Euro (neun Millionen schwedischen Kronen) dotiert.

Quelle: SN