Die Fläche des Marmolada-Gletschers schrumpft weiter

Die Dimension des Dolomiten-Gletschers halbierte sich seit dem Jahr 2000, geht aus Angaben der Glaziologen der Universität Padua hervor. 2022 schrumpfte der Gletscher um 112 Hektar.

"In diesem Sommer schmelzen die Gletscher entlang des gesamten Alpenbogens aufgrund der Kombination aus geringen Schneefällen in den letzten beiden Winterzeiten und hohen Sommertemperaturen stark. Vor allem in den zweiten zehn Augusttagen wurde in den Dolomiten die höchste Durchschnittstemperatur seit 1990 gemessen", berichtete der Glaziologe Mauro Varotto laut Medienangaben.

Alberto Lanzavecchia, Professor für Unternehmensfinanz an der Universität Padua, warnte vor den Auswirkungen des Klimawandels auf die Skigebieten. Die Ausgaben für die künstliche Beschneiung der Skipisten sei stark gestiegen. Die Skipisten könnten bald nicht mehr finanzierbar sein.

Die Alpengletscher schrumpfen immer mehr. Über 200 davon sind seit Ende des 19. Jahrhunderts bereits verschwunden und haben Schutt und Felsen Platz gemacht. Eine Folge der globalen Erwärmung, geht aus den jüngsten Angaben des Umweltschutzverbands Legambiente hervor.