Die Gene des Neandertalers sind noch aktiv - und haben Einfluss auf Corona-Erkrankung

Heutige Menschen haben Gene dieser frühen Menschen geerbt. Das kann sich auf den Verlauf von Covid-19 auswirken.

Charles Darwin hätte sich das alles nicht träumen lassen. Zeit seines Lebens wurde der englische Naturforscher von konservativen Kreisen für seine Erkenntnisse angefeindet. Seine Theorie, dass sich die Erde erst im Lauf von vielen Millionen Jahren zu dem entwickelt hat, was sie ist, stand kirchlichen Ansichten und denen vieler Wissenschafter entgegen. Die erste Auflage von "On the Origin of Species" ("Über die Entstehung der Arten") erschien 1859. Darwins grundlegende Erkenntnisse über die Verwandtschaft, die Vielfalt und die Angepasstheit der Arten ...