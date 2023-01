Die harten Linien der Scheinroten

Bei Rot über die Straße? Vor einer Ampel ohne Verkehr fragt unser Verstand nicht selten: Was will dieses starre System von uns?

Der Schriftsteller Kurt Tucholsky warnte zeitlebens vor totalitären Strukturen. Und diese machte er schon bei vermeintlichen Kleinigkeiten aus. So merkte er nach einem frustrierenden Erlebnis in einer deutschen Behörde an: "Der Albtraum des Deutschen: Vor dem Schalter. Der Traum des Deutschen: Hinter dem Schalter." Als geheimer Weltmeister beim Errichten von bürokratischen Hürden gilt aber Österreich. Da beschrieb Franz Kafka 1922 in seinem unvollendeten Roman "Das Schloss", wie eine höhere Macht nicht nur die berufliche Existenz des Landvermessers K. nicht anerkennt ...