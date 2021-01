Die heikle Suche nach dem Ursprung des Coronavirus

Ein Jahr nach Ausbruch der Coronapandemie reist ein Team der WHO nach China, um die Ursprünge von SARS-CoV-2 zu erforschen. Warum sich Experten nur wenige Erkenntnisse erwarten.

Es war der 31. Dezember 2019, an dem China die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über die ersten Coronainfektionen informierte. Ein neuartiges Virus habe bei mehreren Dutzend Menschen in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan eine Atemwegserkrankung ausgelöst. Ein Jahr später will sich das Land nicht länger als Schuldiger anprangern lassen. "Auch wenn China als Erster das Coronavirus gemeldet hat, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass das Virus auch aus China stammt", sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian. Staatsmedien verweisen zeitgleich auf unbestätigte Berichte über mögliche SARS-CoV-2-Infektionen in ...