Die Marienkäfer sind los: Können die kleinen Tiere große medizinische Probleme lösen?

Dieser Tage sammeln sich Marienkäfer in Tausendschaften. Die Tiere sind aber nicht nur allgegenwärtig. Sie könnten auch der Schlüssel im Kampf gegen Malaria und Lungenentzündungen sein.

Ausgerechnet Anfang November - es sind die voraussichtlich letzten (halbwegs) warmen Tage des Jahres - wimmelt es in Rot, Orange und Schwarz. Wer nur kurz das Fenster offen lässt, bekommt von ihnen Besuch: Marienkäfer können sich in Massen sammeln. Warum? Ein Anruf bei Professor Andreas Vilcinskas, Insektenforscher. Plötzlich steckt man mittendrin in einer Geschichte zu Kannibalismus, Käfern, in denen Medizin steckt - und Zukunftsmärkten.

Vilcinskas leitet das Institut für Insektenbiotechnologie an der Universität Gießen - und ist gefragt ...