Die Mission des Elon Musk

Geschäftsmann, Visionär, Träumer? Als Chef von Tesla wurde er bekannt, durch das Internet reich. Aber eigentlich will er den Mars besiedeln.

"Glauben Sie, dass ich verrückt bin?" Elon Musk stellt diese Frage immer wieder. Seinen Geschäftspartnern, seinen Freunden. Und am öftesten wohl sich selbst. Einfach kann die Frage auch nicht beantwortet werden. Zu kontrovers ist seine Persönlichkeit, zu extravagant sind seine Projekte. Elon Musk hat eine Mission und verbindet sie auf geniale Weise mit geschäftlichen Interessen: Er will die Welt verbessern und dabei so viel Geld verdienen, dass er sie verlassen kann.