Die Nasca faszinieren heute noch

Im Wüstenboden des südlichen Perus hinterließen die Nasca eines der größten Rätsel der Archäologie, das noch immer auf seine endgültige Entschlüsselung wartet: die riesigen Bodenzeichnungen, auch Nasca-Linien genannt.

Eine goldene Maske in Form von Katzenschnurrhaaren, kunstvoll gewebte Stoffe, Gefäße mit aufgemalten Tieren und mythischen Figuren: Verschwenderisch schöne Grabbeigaben erzählen von der untergegangenen Kultur der Nasca, die in der Wüste im Süden des heutigen Peru gelebt haben. Die Bundeskunsthalle in Bonn zeigt derzeit in der archäologischen Ausstellung "Nasca - Im Zeichen der Götter" mehr als 200 Exponate dieser fremdartigen Kultur mit ihren rätselhaften Ritualen. Bis zu 50 Beigaben entdeckten die Archäologen in einem Grab. Die Mumien wurden in Textilien gewickelt, die trockene Luft konservierte die Stoffe. Gewebe, teils bestickt, leuchten immer noch wie neu. Aufwendig bemalte Krüge, Vasen und Schalen haben die vielen Jahrhunderte unversehrt überstanden.