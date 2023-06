Die Oberfläche der Weltmeere war im Mai so warm wie nie zu vor

Die Oberfläche der Weltmeere war im vergangenen Monat wärmer als je zuvor in einem Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. "Die Temperaturen an der Oberfläche der Ozeane erreichen bereits Höchstwerte", sagte Samantha Burgess vom Erdbeobachtungsprogramm Copernicus am Mittwoch. Die Messungen würden demnach alle Meere betreffen, die eisfrei sind.

BILD: SN/BIRGITTA SCHÖRGHOFER Symbolbild.