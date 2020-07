Wo die Corona-Schutzmaske verpflichtend ist, wird sie auch getragen. Wo Politik und Experten an die "Eigenverantwortung" appellieren, dagegen so gut wie gar nicht. Was läuft da schief?

SN/s_e - stock.adobe.com Rätselhaft wie das Lächeln der Mona Lisa ist, was sich beim Masken-(Nicht-)tragen in unseren Gehirnen abspielt.