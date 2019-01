Die Seele trotzt der eisigen Isolation

Eingeschneit und abgeschnitten zu sein ist eine belastende Situation. Psyche und Körper mobilisieren dann alle Kräfte. Wer in der Lage ist, zu handeln, der schöpft daraus Mut und Durchhaltevermögen.

In Teilen Österreichs und Bayerns kämpfen Bewohner und Einsatzkräfte weiter gegen den Schnee, ohne Aussicht, dass sich die Lage rasch bessern wird. Die Neuschneemengen an der Nordseite der Alpen haben in einigen Regionen extreme Werte erreicht. In Salzburg sind Ortsteile im Tennengau und Pinzgau nicht erreichbar, auch das Salzkammergut, das Mühlviertel und Galtür in Tirol sind betroffen. Im nachbarlichen Berchtesgaden wurde der Katastrophenfall ausgerufen, weil eine Siedlung und eine Gemeinde weitgehend abgeschnitten sind.