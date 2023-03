Die SN-Sprachkolumne: Hier geht es heute ums Gendern

Womit man sich nicht nur Freunde macht. Oder Freundinnen. Auf dem Weg zu einer geschlechtergerechteren Sprache gibt es viele Hürden. Wir nehmen uns die Freiheit, das Gendern zu lernen.

Kein ganz normaler Tag im Korrektorat der SN. So viele E-Mails bekommen wir nur, wenn wir einen richtig hundsgemeinen Fehler übersehen. Das passiert (leider) gelegentlich. Vor ein paar Tagen hatten wir Darmseiten im Blatt. Es ging nicht um Darmgesundheit, sondern um Musik. Es hätten also die Darmsaiten sein müssen. Dann war auch noch von Kellnernazis zu lesen, die eigentlich in den Keller hätten verbannt werden sollen. Prost Mahlzeit! Wir entschuldigen uns in aller Form bei allen Kellnerinnen und Kellnern! Und ...