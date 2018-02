Die Sphäre schützt vor dem Allwetter

Europäische Forscher versuchen Vorwarnzeiten für gefährliche Sonnenstürme zu entwickeln. Wenn diese die Atmosphäre der Erde durchschlagen, bricht das moderne Leben auf dem Planeten zusammen.

Das, was Sie hier oben im Bild sehen, nennt man "Aurora borealis" oder auch Polarlicht. Und wie der Name schon sagt, tritt es in Polargebieten auf. Es entsteht beim Auftreffen beschleunigter geladener Teilchen aus der Erdmagnetosphäre auf die Atmosphäre. Die dabei freigesetzten Energien lassen dann das Firmament erglühen.