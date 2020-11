Die Stadt ist auch ohne Konsum schön

Wenn Gastronomie und Handel geschlossen sind, entfällt für viele Menschen der Reiz, in die Stadt zu gehen. Die Leere zeigt Versäumnisse der Stadtplanung. Einiges ließe sich aber mit wenigen Ideen verbessern.

Das ältere Paar geht Hand in Hand, lässt sich beim Bummeln durch die Getreidegasse Zeit, weil an diesem Samstag wegen der Ausgangssperre nicht wie üblich jemand von hinten drängt und schubst, und schaut versonnen in jedes Durchhaus: "Unsere Passagen sind schon besonders schön, nicht?", sagt er. Sie nickt. Später werden sie noch in den Mirabellgarten gehen und dort die letzten Rosen des Jahres bewundern.

Die Leere und das Herunterfahren der Lebensgeschwindigkeit machen die Schönheiten der Städte sichtbar, aber ...