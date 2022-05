Die teuerste Tafel der Welt: Wie Schokolade im Labor entsteht

Forscher entwickeln Schokolade im Labor. Bald könnten mehr Lebensmittel nicht mehr aus Stall und Feld kommen.

Es ist die wohl teuerste Schokolade der Welt: 100 Gramm um 194 Euro. Doch in dieser speziellen Schoko-Tafel soll die Zukunft stecken und eine neue Form der Landwirtschaft. Denn die Kakaobohnen sind in einem Labor gezüchtet anstatt an einer Pflanze unter freiem Himmel zu wachsen. Aber: Schmeckt das überhaupt?

"Ja", sagt Tilo Hühn, der Erfinder der neuen Schokolade. Er sei selbst überrascht gewesen. "Sie ist fruchtig, blumig, schmeckt nach Zitrone und Beeren und sieht aus wie normale Milchschokolade." ...