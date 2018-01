"Die USA sind das gefährlichste Land"

Seit seinem ersten Skandalstück "Der Stellvertreter" hat Rolf Hochhuth wiederholt für heftige Debatten um das Dokumentartheater gesorgt. Im SN-Gespräch lässt der 86-Jährige nichts von seiner kritischen Weltsicht vermissen.

Der unvermittelte Anruf bei Rolf Hochhuth sollte nur den Weg für ein späteres telefonisches Interview ebnen. Aber der 86-jährige Autor und Dramatiker war sofort in seinem Element. "Ich schreibe an meinem neuen Stück über Deutschland als 51. US-Bundesstaat", sprudelt es spontan aus Hochhuth heraus. "Deutschland ist überhaupt kein souveräner Staat, sondern voll von der Administration in Washington abhängig."