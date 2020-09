Die Venus birgt viele Geheimnisse

Der Mars und die Suche nach Leben auf dem Roten Planeten standen bis jetzt im Mittelpunkt vieler Missionen der Weltraumforschung. Das könnte sich mit der jüngsten Entdeckung in der Atmosphäre des Planeten Venus ändern.

Als Morgenstern und Abendstern haben die Dichter sie besungen und sie ist nach der römischen Göttin der Liebe und der Schönheit benannt: die Venus, die nach Sonne und Mond am hellsten am Firmament erstrahlt. Mit einer Entfernung von 108 Millionen Kilometern ist der Planet in unserem Sonnensystem nach Merkur der Sonne am nächsten. Von der Erde aus betrachtet liegt die Venus also zwischen Erde und Sonne. Größe, Masse und Dichte sind nahezu identisch mit den Werten der Erde. 225 Tage ...