Die vergessenen Plagen der Menschheit

Millionen von Opfern im toten Winkel. Malaria, HIV, Tuberkulose, Cholera: Während der Corona-Virus die Welt in Atem hält, geht ein noch größeres Sterben ungebremst weiter. Und das ganz ohne Schlagzeilen und weltweite Rettungspakete.

Schauplatz Afrika, der feuchtheiße Nordosten der Demokratischen Republik Kongo. Das Leben ist hart am Tshopo-Fluss. Basomboli Bolese hält ihr Baby Bolibnaba fest im Arm, die Breischüssel in ihrer anderen Hand ist so leer, dass sie glänzt. Die Vereinten Nationen schätzen, ...