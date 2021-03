Die Verschwörung der Woche: Das Märchen von der drohenden Diktatur

Noch nie war die Gesellschaft so frei wie heute. Und trotzdem sehen manche schon überall Diktaturen. - Denken viele das zu Recht? Oder ist das "zu rechts" gedacht?

Das Szenario ist an Absurdität kaum zu überbieten: Bei einer Demonstration gegen Coronamaßnahmen in Salzburg betritt einer der Organisatoren die Bühne und schreit durch ein Megafon folgenden Satz in die Menge:

"In diesem Land gibt es keine freie Meinungsäußerung mehr!"

Hunderte Demonstrationsteilnehmer applaudieren und johlen vor Begeisterung - und die Polizei? Die schaut dem Treiben gelangweilt zu.

Der österreichische Ex-Moderator Sepp Forcher (90) ist in einer Diktatur aufgewachsen. Als Zeitzeuge legt er Verschwörungstheoretikern, die ...