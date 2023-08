Die Welt mit links begreifen: Weshalb es wichtig ist, seine Händigkeit auszuleben

Jede zehnte Person ist Linkshänderin oder Linkshänder. Die Hintergründe der Veranlagung sind kaum erforscht. Bei links- und rechtshändigen Molekülen hingegen gelang der Forschung nun ein wichtiger Meilenstein.

Bereits bei Steinzeitbewohnern zeigten Abnutzungsspuren, dass manche ihren Faustkeil lieber in der linken als in der rechten Hand hielten. Linkshänder gibt es also seit Millionen von Jahren. Sie nutzen bevorzugt ihre linke Hand - insbesondere für Tätigkeiten, die hohe Ansprüche ...