Die Zukunft in der Medizin ist weiblich

58 Prozent der heiß begehrten Medizin-Studienplätze gehen heuer an Frauen. Ein seit vielen Jahren zu beobachtender Trend setzt sich damit fort.

Die Medizin wird weiblicher. Dieser seit Langem zu beobachtende Trend setzt sich fort. Seit Montag sind die Ergebnisse der Aufnahmetests an den Medizin-Universitäten Wien, Graz und Innsbruck sowie der Medizin-Fakultät an der Uni Linz da und sie besagen: Frauen haben 58 Prozent der insgesamt 1680 Studienplätze errungen.

Dass sich stetig mehr Frauen als Männer für das Medizinstudium interessieren und bewerben, ist seit vielen Jahren so. Aber erst seit dem Jahr 2014 geht auch mehr als die Hälfte der Studienplätze an Frauen.

Heuer machten nicht ganz 13.000 junge Leute den Aufnahmetest, 8017 Frauen (62 Prozent) und 4918 Männer (38 Prozent). Die begehrten Studienplätze gingen dann wie erwähnt zu 58 Prozent an Frauen und zu 42 Prozent an Männer. Das heißt, dass Frauen nach wie vor etwas schlechter bei dem neunstündigen Test abschneiden als Männer, da aber der Frauenanteil wesentlich größer ist, geht letztlich auch eine schon recht deutliche Mehrheit der Plätze an sie.

Die Frauenquote bei den Bewerbungen und bei den Aufnahmen fürs Medizinstudium steigt mit kleinen Ausreißern laufend. 2013 kamen 58,4 Prozent der Bewerbungen von Frauen, die Studienplätze gingen dann zu 48,3 Prozent sie. Drei Jahre später, 2016, waren 60 Prozent der Bewerber weiblich - und 56 Prozent der Studienanfänger. Nun, wieder drei Jahre später, waren 62 Prozent der Testteilnehmer Frauen, 58 Prozent der Plätze gehen an sie.

Den Gender-Gap gibt es damit nach wie vor. In den vergangenen Jahren schwankte er bei insgesamt sinkender Tendenz. Heuer ist er im Vergleich zum Vorjahr etwas kleiner geworden. Auch 2018 waren 62 Prozent der Bewerbungen von Frauen gekommen, 57 Prozent der Studienplätze gingen an sie.

Beim Studium der Humanmedizin gilt nach wie vor eine Quotenregelung: 75 Prozent der Plätze sind für jene reserviert, die in Österreich maturiert haben, 20 Prozent für EU-Ausländer und fünf Prozent für Studienbewerber aus Drittstaaten. Bei der Zahnmedizin ist die Quotenregelung seit heuer Geschichte. Es zählt ausschließlich das Testergebnis.