Digitalisierte Gehirndaten: Land Salzburg fördert Projekt

Der Streit um die "neue Bürowelt" im geplanten Landesdienstleistungszentrum geht in die nächste Etappe: Die Personalvertreter lassen auf eigene Faust die betroffenen Mitarbeiter befragen.

Bildende Kunst

Mit einer Auswahl von Bildern erinnert die Galerie Ropac in Salzburg an den Auftritt des österreichischen Malers bei der Biennale in Venedig 1978.