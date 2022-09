Direktoren für IMBA und GeoSphere Austria gesucht

2018 wechselte der Direktor des Instituts für Molekulare Biotechnologie (IMBA), Josef Penninger, nach Kanada. Seither leitet sein Stellvertreter Jürgen Knoblich das Institut der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) interimistisch. Nun hat die Akademie den Job des wissenschaftlichen Direktors des renommierten Instituts ausgeschrieben. Das Bildungsministerium sucht zudem die Chefs für das neue nationale Zentrum für Klimaschutz und Daseinsvorsorge, GeoSphere Austria.

Das 2002 gegründete IMBA habe sich "zu einer der führenden europäischen Einrichtungen für Molekularbiologie und Biomedizin entwickelt", heißt es in der Ausschreibung, in der ein "starker und kreativer Wissenschafter bzw. Wissenschafterin" gesucht wird. Bewerber sollten "bahnbrechende Beiträge auf dem Gebiet der Grundlagen der Molekularbiologie und/oder Biomedizin geleistet haben und unter Kollegen einen hervorragenden internationalen Ruf genießen".

Parallel zur Ausschreibung wurde eine Findungskommission unter der Leitung des britischen Zellbiologen Anthony Hyman eingesetzt, teilte die ÖAW auf Anfrage der APA mit. Der Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden war von 2007 bis 2017 Mitglied des Scientific Advisory Board des IMBA. Penninger, der Gründungsdirektor des IMBA war, übernahm Anfang Dezember 2018 die Leitung des Life Sciences Institute (LSI) der University of British Columbia in Vancouver. Er leitet weiterhin eine Forschungsgruppe an dem Institut in Wien.

Ausgeschrieben wurden kürzlich auch die Positionen des wissenschaftlichen und des kaufmännischen Generaldirektors der "GeoSphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie". Diese geht aus der Fusion von Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und der Geologischen Bundesanstalt (GBA) hervor. Die beiden bisher teilrechtsfähigen Einrichtungen des Bundes werden mit der ab Anfang 2023 wirksamen Zusammenlegung zu einer vollrechtsfähigen Bundesanstalt mit rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die beiden Positionen sind mit fünf Jahren befristet.