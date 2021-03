Diskussion um AstraZeneca-Impfstoff in Österreich

Die Diskussion um den Impfstoff von AstraZeneca ist erneut hochgekocht, nachdem Dänemark einen vorübergehenden Stopp der Verabreichung der Vakzine des britisch-schwedischen Unternehmens beschlossen hat. Zuvor waren in Österreich ein Todesfall und zwei Krankheitsfälle in zeitlicher Nähe zu einer AZ-Impfung bekannt geworden, ein ursächlicher Zusammenhang wurde bisher nicht belegt. Am Nachmittag steht ein Informationsaustausch der Landesgesundheitsräte mit dem Ministerium an.

SN/AFP